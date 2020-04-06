Возвращение Мэгги: в отрывке из финала десятого сезона «Ходячих мертвецов» засветилась Лорен Коэн

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал отрывок из заключительного эпизода десятого сезона «Ходячих мертвецов», анонсировавший обещанное возвращение в сюжет героини Лорен Коэн. Правда, узнать все подробности появления Мэгги зрители смогут ещё нескоро.

Как известно, коронавирус помешал создателям довести до ума 16 серию A Certain Doom, которая выйдет в эфир значительно позже, когда ситуация наладится, карантин отменят и возобновится прикрытое до лучших времён производство. Пока что десятый сезон бесконечной зомби-драмы завершается 15 серией.