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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Возвращение Мэгги: в отрывке из финала десятого сезона «Ходячих мертвецов» засветилась Лорен Коэн

Кабельный канал AMC опубликовал отрывок из заключительного эпизода десятого сезона «Ходячих мертвецов», анонсировавший обещанное возвращение в сюжет героини Лорен Коэн. Правда, узнать все подробности появления Мэгги зрители смогут ещё нескоро.

Как известно, коронавирус помешал создателям довести до ума 16 серию A Certain Doom, которая выйдет в эфир значительно позже, когда ситуация наладится, карантин отменят и возобновится прикрытое до лучших времён производство. Пока что десятый сезон бесконечной зомби-драмы завершается 15 серией.

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