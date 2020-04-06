Флороник Мен: подробный взгляд на главного злодея отменённого второго сезона «Болотной твари»

В сети появилось закадровое видео, посвящённое впечатляющим результатам работы мастеров сложного грима, трудившихся над закрытым сериалом «Болотная тварь». Второго сезона сериал так и не получил. Короткая жизнь проекта DC Universe, как известно, внезапно оборвалась после премьеры первого сезона. Официальная причина так и не была объявлена, но если верить слухам, продюсерам Warner Bros не понравилось направление, в котором двигался сюжет сериала.

Пусть продолжения «Болотная тварь» так и не дождалась, но работа над ним велась. Благодаря недавно выложенному в Instagram ролику одного из гримёров проекта Кевина Киркпатрика у зрителей есть возможность подробно рассмотреть сложный грим персонажа по прозвищу Флороник Мен. В него мутировал учёный-ботаник Джейсон Вудроу в исполнении Кевина Дюрана в финале первого сезона. И выглядит его монстр ничуть не менее впечатляюще, чем трансформировавшийся главный герой истории.

Вместе с видео Киркпатрик поделился и статичным изображением персонажа: