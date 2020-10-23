Интрига: создатель закрытых «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает неожиданные новости

Ещё в начале лета стало известно, что четвёртый сезон «Леденящих душу приключения Сабрины» станет последним, и фанаты до сих пор негодуют. Даже несмотря на то, что у них ещё будет возможность попрощаться с любимым сериалом и Кирнан Шипкой — финальные восемь эпизодов должны выйти на Netflix в конце этого года. Но, вполне возможно, что за время пандемии планы изменились — по крайней мере на это намекает создатель проекта Роберто Агирре-Сакаса, обещая какие-то неожиданные вести:

Разумеется, это можно означать всё что угодно — от совсем фантастических версий вроде неожиданного спасения сериала, до куда более прозаичных, будь то кроссовер с «Ривердейлом» или выход новых комиксов. Впрочем, есть шанс, что Агирре-Сакаса всего лишь подогревает интерес перед выходом трейлера или объявлением даты премьеры четвёртого сезона. Но это совсем уж грязный трюк.