 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана Сценарий пятого сезона «Рика и Морти» уже в работе Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза «Аладдин» может обзавестись сиквелом «Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Спецагент Арчер» получил одиннадцатый сезон и решил вернуться к шпионской теме

В ходе Comic Con выяснилось, что кабельный канал FXX всё ещё не хочет расставаться со «Спецагентом Арчером», а потому продлил мультсериал на одиннадцатый сезон, который выйдет в эфир в следующем году.

Кстати, исполнительный продюсер проекта Кейси Уиллис сообщил, что в следующем сезоне герои вернутся в старый добрый мир шпионов, куда не заглядывали уже несколько лет. К примеру, нынешний десятый сезон анимационной чёрной комедии забросил персонажей в космос. Собственно, авторы подтвердили, что внезапная смена сеттингов происходит исключительно в голове Стерлинга Арчера, который третий год валяется в коме, пока мир снаружи, в том числе и шпионский, живёт своей жизнью.

Создатель мультсериала Адам Рид входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Уиллисом и Мэттом Томпсоном. Анимацией занимается Floyd County Productions, продюсирует FX Productions.

+ Обсудить
Темы
 
Спецагент Арчер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Премия «Эмми 2016»: Победители
 
Номинанты на премию «Эмми 2016»
 
Новые сериалы 28 марта — 3 апреля

Тоже интересно

 
Кино Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа»
 
Кино «Веном» — второй трейлер
 
КиноИгры «Дум: Аннигиляция» — первый ролик новой экранизации культовой игры
 
«Бэтвумен» — свежий супергероический постер
 
Игры Криворукие журналисты против Sekiro
 
Кино Режиссёр «Безумного Макса» судится со студией Warner Bros.
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Найден еще один намек на PC-версию вестерна Red Dead Redemption 2Sumo Digital объявила о партнерстве с 2K Games для создания неанонсированных проектовОдин день из жизни профессора Академии офицеров - представлен новый трейлер ролевой игры Fire Emblem: Three HousesBlizzard сообщила об уходе из компании еще одного из сооснователейChernobyl Liquidators Simulator - анонсирован симулятор ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru