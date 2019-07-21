«Спецагент Арчер» получил одиннадцатый сезон и решил вернуться к шпионской теме

В ходе Comic Con выяснилось, что кабельный канал FXX всё ещё не хочет расставаться со «Спецагентом Арчером», а потому продлил мультсериал на одиннадцатый сезон, который выйдет в эфир в следующем году.

Кстати, исполнительный продюсер проекта Кейси Уиллис сообщил, что в следующем сезоне герои вернутся в старый добрый мир шпионов, куда не заглядывали уже несколько лет. К примеру, нынешний десятый сезон анимационной чёрной комедии забросил персонажей в космос. Собственно, авторы подтвердили, что внезапная смена сеттингов происходит исключительно в голове Стерлинга Арчера, который третий год валяется в коме, пока мир снаружи, в том числе и шпионский, живёт своей жизнью.

Создатель мультсериала Адам Рид входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Уиллисом и Мэттом Томпсоном. Анимацией занимается Floyd County Productions, продюсирует FX Productions.