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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Бойся ходячих мертвецов» получил шестой сезон

Кабельный канал AMC очень любит свою зомби-вселенную и не стесняется подкреплять свои слова делами, например, продлив на шестой сезон постапокалиптическую драму «Бойся ходячих мертвецов». Впрочем, справедливости ради, спин-офф остаётся вторым по популярности оригинальным сериалом AMC вслед за оригинальным многосерийным ветераном.

Действие приквела разворачивается во вселенной комикса Роберта Киркмана. События, начавшиеся в Лос-Анджелесе, показаны глазами его жителей, заставших начало страшной эпидемии. В зомби-драме, расширившей вселенную «Ходячих», снимаются Ленни Джеймс, Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие.

С четвёртого сезона за сериал отвечают шоураннеры Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, вместе работавшие над «Однажды в сказке». Производством занимается AMC Studios.

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Бойся ходячих мертвецов
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