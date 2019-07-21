Сериал «Бойся ходячих мертвецов» получил шестой сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC очень любит свою зомби-вселенную и не стесняется подкреплять свои слова делами, например, продлив на шестой сезон постапокалиптическую драму «Бойся ходячих мертвецов». Впрочем, справедливости ради, спин-офф остаётся вторым по популярности оригинальным сериалом AMC вслед за оригинальным многосерийным ветераном.

Действие приквела разворачивается во вселенной комикса Роберта Киркмана. События, начавшиеся в Лос-Анджелесе, показаны глазами его жителей, заставших начало страшной эпидемии. В зомби-драме, расширившей вселенную «Ходячих», снимаются Ленни Джеймс, Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие.

С четвёртого сезона за сериал отвечают шоураннеры Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, вместе работавшие над «Однажды в сказке». Производством занимается AMC Studios.