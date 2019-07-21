«Проповедник» — трейлер четвёртого сезона телекомикса

Кабельный канал AMC показал на Comic Con трейлер четвёртого сезона «Проповедника». 10-серийная заключительная часть экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса стартует 4 августа.

В последней телеглаве проповедник Джесси Кастер (Доминик Купер), его девушка Тюлип (Рут Негга) и их приятель-вампир Кэссиди (Джозеф Гилган) пытаются выпутаться из крайне неприятного треугольника между райскими пророчествами, застенками ада и вероятностью ядерной войны на Земле. Главные герои не теряют надежду добраться-таки до Бога и вернуть его на небесный трон.

За многосерийную постановку отвечают исполнительные продюсеры Сет Роген и Эван Голдберг, а также шоураннер Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»). Ответственные за производство — Sony Pictures Television и AMC Studios.