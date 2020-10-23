Карьера или жизнь — свежий трейлер триллера «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Что важнее: выжить или сохранить своё доброе имя? Кабельный канал Showtime выкатил свежий трейлер юридического триллера «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли. 10-серийный мини-сериал наконец-то получил точную дату выхода — премьера состоится 6 декабря.

Крэнстон играет респектабельного судью Майкла Дезиато, чей сын Адам (Хантер Дуэн) оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия, насмерть сбив сына криминального авторитета Джимми Бакстера (Майкл Сталберг). Судье Дезиато предстоит сложнейший выбор, и от его решения будет зависеть его репутация, карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

Сценарий написал Питер Моффат («Однажды ночью»), а исполнительными продюсерами наряду с Крэнстоном выступают Роберт и Мишель Кинги («Хорошая жена», «Зло»).

Постер: