Дэвид Финчер сомневается, что снимет третий сезон «Охотника за разумом»

Ходившие в начале года слухи о закрытии «Охотника за разумом» подтверждаются. В январе стало известно, что психологический триллер Дэвида Финчера заморожен на втором сезоне и видеосервис освободил от контрактных обязательств игравших главные роли Джонатана Гроффа, Холта Маккэллани и Анну Торв. Тогда причиной производственного хиатуса называли изрядную загруженность Финчера, но оказалось, что дело не только в этом.

В недавнем интервью порталу Vulture постановщик признался, что работа над вторым сезоном мрачной истории о серийных убийцах основательно его вымотала и он не знал, отыщет ли в себе силы на третий сезон. Netflix в свою очередь не стал на него давить, вместо этого поинтересовавшись, не хочет ли он вместе с ними поработать над чем-нибудь ещё. Так Финчер окунулся в съёмки полнометражного «Манка».

В результате производственная пауза «Охотника» основательно затянулась. Ко всему прочему, проект не мог похвастаться широтой охвата зрительской аудитории, а вот затрат требовал внушительных.

Для такого количества просмотров это слишком дорогостоящий сериал. У нас был разговор в духе «заверши „Манка“, и посмотрим, будет ли у тебя настрой [продолжать сериал]», но я искренне считаю, что нам не удастся снять [третий сезон] с меньшим бюджетом, чем у второго. И нужно оставаться реалистом — количество просмотров должно соответствовать объёму затраченных на съёмки средств. Дэвид Финчер, не сейчас

При этом руководство потокового сервиса не спешит отказываться от проекта раз и навсегда. По крайней мере, на словах. Комментируя ситуацию, в Netflix не исключили возвращения к сериалу «лет через пять». В иных случаях это может значить «никогда».