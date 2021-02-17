Как я продинамил вашу маму: Джейсон Биггз сожалеет, что отказался от роли Теда Мосби

Бывают в жизни переломные моменты, когда ты — актёр Джейсон Биггз — берешь и отказываешься от главной роли в культовом сериале «Как я встретил вашу маму». И остаешься в народной памяти, как актёр из «Американского пирога», который снялся у Кевина Смита в комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где искромётно сыграл самого себя.

Биггз в интервью The Covino & Rich Show признался, что ему предлагали роль архитектора Теда Мосби; её потом исполнил Джош Рэднор. Именно последний как бы рассказывал очень продолжительную историю знакомства со своей женой и матерью двоих детей — на протяжении 9 сезонов.

Но Джейсон тогда был кинозвездой и не собирался связываться с сериалами (он не для этого трахал пирог):

Мне же предлагали роль, и это, вероятнее всего, самая большая промашка — я отказался. Тогда время было такое, сейчас это кажется грандиозной глупостью — я был не уверен, что телесериалы того стоят. Ну, как-то не моё, хотя сценарий был отличный — оригинальный и смешной. А потом случились две вещи: первое — сериал резко взлетел, второе — мне так же резко захотелось попасть на телевидение. В общем и целом, я не сильно сокрушаюсь. Мне очень повезло, я до сих пор при работе. Но будь у меня возможность что-нибудь исправить, то, несомненно, не стал бы отказываться.

С Элисон Хэннигэн, которая сыграл и в «Пироге» и в «Маме», они никогда этого не обсуждали.