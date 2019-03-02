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Джош Реднор присоединился к команде охотников на нацистов

Сериал «Охота» Джордана Пила («Прочь») пополнил свой актёрский состав за счёт Джоша Реднора («Как я встретил вашу маму»). Кастинг-лист проекта с некоторых пор возглавляют Логан Лерман и Аль Пачино.

Десятисерийная драма на основе реальных событий расскажет о команде охотников на нацистов, организованной в 1977 году в Нью-Йорке. Её участники занимаются разоблачением и уничтожением высокопоставленных нацистов, воспользовавшихся помощью американского правительства и планирующих построить в США Четвёртый рейх.

Реднор сыграет знаменитого актёра голливудского кино Лонни Флэша, тайно состоящего в команде охотников, истребляющих нацистов.

Помимо вышеуказанной троицы в сериале снимаются Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер.

Пилот режиссирует Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»). Сценарий пишет Дэвид Вейл, выступающий шоураннером проекта на пару с Никки Тоскано («Мотель Бейтсов»). Все трое числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Пилом. Производство курируют Monkeypaw Productions и Sonar Entertainment.

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Темы
 
Охота
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