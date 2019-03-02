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Netflix экранизирует серию подростковых книг «Клуб нянек»

Потоковый сервис Netflix расширяет влияние на детскую и подростковую аудиторию, заказав экранизацию серии книг Энн М. Мартин «Клуб нянек» (The Baby-Sitters Club).

История вертится вокруг тринадцатилетних девчонок из типичного американского пригорода, зарабатывающих на карманные расходы присмотром за детьми. Объединённые в импровизированный «Клуб нянек», Кристи Томас, Мэри Анн Спайер, Доун Шафер, Клаудия Киши, Стейси МакГилл и их подруги живут обычной подростковой жизнью — дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, конфликтуют с родителями, учатся, отдыхают и, конечно, сидят с детьми.

Первоисточник состоит из более чем 200 книг, лишь 35 из которых автор написала самостоятельно — остальные настрочили литературные рабы. Что не помешало серии стать чрезвычайно популярной и любимой у нескольких поколений американок.

Шоураннером первого десятисерийного сезона назначили Рэйчел Шукерт («Блеск», «Супергёрл»). Режиссирует Люсия Аньелло («Брод Сити»). Производство почему-то доверили Майклу Де Лука, продюсеру таких совсем недетских фильмов, как «Пятьдесят оттенков серого» и компания. Не иначе комедия «Нянь» в его резюме смутила.

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