Майкл Эмерсон включён в основной актёрский состав мистической драмы «Зло»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Майкл Эмерсон («Подозреваемый») вернулся на канал CBS, записавшись в основной актёрский состав мистической драмы «Зло» с Кати Херберс и Майком Колтером в главных ролях.

Сериал расскажет о давнем противостоянии науки и религии. Психолог-скептик Кристен Бушар (Херберс) изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные события — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста (Колтер), по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.

Эмерсон сыграет Таунсенда — с виду доброжелательного и благонадёжного человека с безупречными манерами, чья внешность крайне обманчива. Эксперт-свидетель со стороны защиты по делу о массовой расправе, Таунсенд оказывается прислужником зла, побуждающим своих последователей к невероятной жестокости и убийствам.

Над сценарием пилота работают Роберт и Мишель Кинги («Безмозглые»); они же выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Лиз Глоцер («Касл-Рок»). Роберт Кинг срежиссирует первый эпизод. Производством заведует CBS TV Studios.