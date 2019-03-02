 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю GRIS — интервью с одним из создателей инди-хита Игру продаёт только картинка: слухи о проблемах разработки Atomic Heart «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат
 
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Майкл Эмерсон включён в основной актёрский состав мистической драмы «Зло»

Майкл Эмерсон («Подозреваемый») вернулся на канал CBS, записавшись в основной актёрский состав мистической драмы «Зло» с Кати Херберс и Майком Колтером в главных ролях.

Сериал расскажет о давнем противостоянии науки и религии. Психолог-скептик Кристен Бушар (Херберс) изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные события — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста (Колтер), по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.

Эмерсон сыграет Таунсенда — с виду доброжелательного и благонадёжного человека с безупречными манерами, чья внешность крайне обманчива. Эксперт-свидетель со стороны защиты по делу о массовой расправе, Таунсенд оказывается прислужником зла, побуждающим своих последователей к невероятной жестокости и убийствам.

Над сценарием пилота работают Роберт и Мишель Кинги («Безмозглые»); они же выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Лиз Глоцер («Касл-Рок»). Роберт Кинг срежиссирует первый эпизод. Производством заведует CBS TV Studios.

3 Обсудить
Темы
 
Зло
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок зимнего сезона 2012 года
 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Игры Релизы игр на конец октября 2015

Тоже интересно

 
Кино «Аквамен» и «Веном» поменяли даты выхода
 
Кино «Капитан Марвел» — первый трейлер нового марвеловского блокбастера
 
Аниме ЕВА-171: Галопом по девочкам
 
Кино Новая экранизация «Дюны» сможет охватить только половину первоисточника
 
Студия Marvel пока не знает, как поступить с Блэйдом
 
Кино Студия Universal Pictures получила продюсерский проект Питера Джексона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Подросток изнасиловал сестру, повторяя увиденное в Grand Theft Auto VDevil May Cry 5 - Capcom выпустила ролик, напоминающий о событиях прошлых частейMetro Exodus - разработчики рассказали о работе над консольными патчамиBloodstained: Ritual of the Night - разработчики сообщили об улучшении графикиИгра с высокими оценками и большим количеством наград - Rockstar выпустила новый рекламный ролик Red Dead Redemption 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика