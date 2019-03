«Когда они нас видят» — тизер драмы от Авы Дюверней с датой выхода

Прошлым летом заказанный в производство мини-сериал Авы Дюверней «Пятеро из Центрального парка» обзавёлся первым тизером, датой выхода и новым названием — отныне проект именуется «Когда они нас видят» (When They See Us). Премьера состоится на Netflix 31 мая.

Драма, основанная на реальной истории, повествует о нашумевшем расследовании дела об изнасиловании, в котором ложно обвинили пятерых темнокожих подростков из Гарлема. История начнётся весной 1989 года, когда подозреваемых впервые допросили, и завершится в 2014 году с вынесением оправдательного приговора.

В проекте задействованы Майкл К. Уильямс, Вера Фармига, Джон Легуизамо, Фелисити Хаффман, Ниси Нэш, Блэр Андервуд, Кристофер Джексон и другие.

Дюверней («Излом времени») сняла все четыре эпизода по собственному сценарию. Она также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Опрой Уинфри, Джонатаном Кингом, Джеффом Сколлом и другими.