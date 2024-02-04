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Новые сериалы недели: Halo и «Полиция Токио» возвращаются

Источник: Paramount+

Ближайшая неделя обойдётся без премьер, зато стриминговые сервисы порадуют зрителей двухсерийными премьерами вторых сезонов уже известных сериалов. На цифровой платформе Paramount+ выйдут два первых эпизода второго сезона футуристического боевика Halo, а на потоковом сервисе Max покажут две серии второго сезона криминальной драмы «Полиция Токио».

Четверг, 8 февраля

 
Сезон2
Paramount+
Halo Halo

боевик, фантастика

В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу

Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн

Футуристический экшен для видеосервиса Paramount+ расскажет о жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Видео

 
Сезон2
HBO Max
Полиция Токио Tokyo Vice

триллер, детектив

В ролях Энсел Элгорт, Кен Ватанабе, Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Сё Касамацу, Элла Румпф

Адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре, внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири.

Видео

Теги
Превью
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Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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