Новые сериалы недели: Halo и «Полиция Токио» возвращаются

Ближайшая неделя обойдётся без премьер, зато стриминговые сервисы порадуют зрителей двухсерийными премьерами вторых сезонов уже известных сериалов. На цифровой платформе Paramount+ выйдут два первых эпизода второго сезона футуристического боевика Halo, а на потоковом сервисе Max покажут две серии второго сезона криминальной драмы «Полиция Токио».
Четверг, 8 февраля
боевик, фантастика
В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу
Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн
Футуристический экшен для видеосервиса Paramount+ расскажет о жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.
триллер, детектив
В ролях Энсел Элгорт, Кен Ватанабе, Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Сё Касамацу, Элла Румпф
Адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре, внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири.
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