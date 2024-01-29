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Свежий тизер Halo презентует нового персонажа — полковника Акерсона

В сюжет Halo уверенно вступает новый важный персонаж. Свежий тизер футуристического боевика по одноимённой культовой игре знакомит зрителей с полковником Джеймсом Акерманом в исполнении Джозефа Моргана. Что представляет собой персонаж, зрители смогут начать узнавать 8 февраля, когда на стриминговом сервисе Paramount+ состоится премьера второго сезона адаптации.

Новый шоураннер сериала Дэвид Винер и остальная творческая команда пообещали добавить повествованию драйва и масштабности. Секс на этот раз вроде как не завезут, что наверняка порадует одного Мастера Чифа (Пабло Шрайбер). Некогда ему на такую ерунду отвлекаться — ему человечество спасать нужно.

Теги
ВидеоHalo
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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