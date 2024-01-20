Секс Мастера Чифа был ошибкой — Пабло Шрайбер о спорном моменте первого сезона Halo

Отсмотревшие первый сезон футуристического экшена Halo немало удивились отступлению сериала от игрового канона, возможно, там, где этого никто не ждал. Главного героя повествования Мастера Чифа в исполнении Пабло Шрайбера «наградили» сценой секса, о которой он вообще-то не просил. Ни персонаж, ни актёр.

Об этом Шрайбер рассказал в свежем интервью изданию SFX Magazine:

Превращать связь между Маки и Джоном в романтическую было большущей ошибкой. Я уже тогда ощущал, что это огромная ошибка, и выступал против этого решения. Но я это я. Я не пишу сценарий. Только высказываю своё мнение. Но к нему не прислушались.