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Секс Мастера Чифа был ошибкой — Пабло Шрайбер о спорном моменте первого сезона Halo

Источник: Paramount+

Отсмотревшие первый сезон футуристического экшена Halo немало удивились отступлению сериала от игрового канона, возможно, там, где этого никто не ждал. Главного героя повествования Мастера Чифа в исполнении Пабло Шрайбера «наградили» сценой секса, о которой он вообще-то не просил. Ни персонаж, ни актёр.

Об этом Шрайбер рассказал в свежем интервью изданию SFX Magazine:

Превращать связь между Маки и Джоном в романтическую было большущей ошибкой. Я уже тогда ощущал, что это огромная ошибка, и выступал против этого решения. Но я это я. Я не пишу сценарий. Только высказываю своё мнение. Но к нему не прислушались.

К слову, обновлённая творческая команда проекта, работавшая над вторым сезоном, вроде как пообещала заметно проапгрейдить сюжет. Понадеемся, они действительно провели работу над ошибками и вернули главному герою девственность.

Теги
Halo
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Источник фотографий: Depositphotos

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