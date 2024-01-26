Мастер Чиф без шлема и остальная братия на постерах второго сезона Halo

Нагнетание эпичности продолжается. В сеть выложили увесистую подборку персонажных постеров второго сезона Halo, дабы сразу было понятно, на каких персонажах сфокусируется продолжение футуристического боевика по знаменитому игровому франчайзу. Главный герой Мастер Чиф (Пабло Шрайбер) упорно торгует лицом, дабы зрители могли как следует ему сопереживать.

Свежие эпизоды фантастического боевика о неравной борьбе человечества с ордами агрессивных инопланетян начнут выходить на стриминговом сервисе Paramount+ 8 февраля.

И тизер, где всем нужен Мастер Чиф: