Телеовощи. Выпуск 545: Первый и последний

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:37 —
|«Монарх: Наследие монстров» получил второй сезон
|07:10 —
|«Героев» снова могут возродить
|12:57 —
|Джеймс Ганн приступил к съёмкам «Миротворца»
|16:09 —
|«Новобранец» Натан Филлион прослужит ещё один сезон
|19:06 —
|Сильвестра Сталлоне не беспокоят обвинения в «токсичности»
|22:33 —
|Конец «Ведьмака», инцест, отец Генри Кавилл и боевые бабы в Warhammer 40K
|59:26 —
|«Сочувствующий» (The Sympathizer) — 1x01
|01:11:03 —
|«Фоллаут» — 1x02—03
|01:34:31 —
|«Шугар» — 1x02—03
|01:42:33 —
|«Задача трёх тел» — 1x05
|01:52:56 —
|«Сёгун» — 1x09
|02:10:16 —
|«Люди Икс ’97» — 1x06
|02:18:40 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x13
|02:26:33 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x04
|02:32:27 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x12
|02:40:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x02
|02:47:32 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x08
|02:59:48 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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