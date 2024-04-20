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Чёрный Доктор Кто негодует — в индустрии слишком много «белых бездарностей»

Источник: BBC One

Срочно вызовите доктора! Ведь нельзя же сидеть сложа руки, когда новому Доктору Кто Шути Гатве ущемили возможность сиять на фоне белокожих посредственностей. О своём неутешительном диагнозе актуальный исполнитель партии знаменитого галлифрейца в одноимённом сериале поведал в свежем интервью.

Приведший цитату портал Deadline, подчеркнул, что Гатва — ЛГБТ-иммигрант из Руанды, что многое говорит о пострадавшем. Когда в беседе с изданием Attitude его попросили прокомментировать критику, с которой актёр столкнулся, получив культовую роль, Гатва ответил, что люди пока просто не поспевают за переменами. Прогресс наконец-то двинулся, а застрявших в прошлом критиков от этого корёжит.

Вокруг столько белокожих бездарностей, которых расхваливают. А нам, чёрным, приходится быть абсолютно безупречными, чтобы достичь хотя бы половины из того, что достаётся белым. Поэтому я медленно, но верно отучаю себя от такого взгляда на вещи. Я говорю себе: «Ни хрена подобного. Ты заслуживаешь любви уже просто потому, что существуешь».

Интересно, на пробах такой подход прокатывает?

Новые эпизоды «Доктора Кто» с безупречным Шути Гатвой в главной роли все поклонники франчайза смогут увидеть уже 11 мая.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (7)

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