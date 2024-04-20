Кошмарный Человек-паук: выпущен фанатский ужастик про супергероя Marvel со звездой «Ходячих мертвецов»

Свою новую работу на YouTube представил режиссёр и сценарист Энди Чен, в прошлом году опубликовавший хоррор-короткометражку FIONA о принцессе из «Шрека». Выпущен его фанатский ужастик «Паук» (THE SPIDER) про Человека-паука. Альтернативную версию знаменитого супергероя Marvel на этот раз воплотил Чендлер Риггз. Актёр, прославившийся благодаря роли Карла Граймса в сериале «Ходячие мертвецы», спустя годы предстал перед зрителями в образе другого персонажа комиксов.

В 2018 году Риггз подтвердил, что проходил прослушивание на главную роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Но в той и следующих картинах Питера Паркера сыграл Том Холланд.