Исполнитель роли Карла из «Ходячих мертвецов» сыграл в фанатском ужастике про Человека-паука. Есть трейлер

Свою новую работу готовит режиссёр и сценарист Энди Чен, в прошлом году выпустивший хоррор-короткометражку FIONA про принцессу из из «Шрека». Скоро должен выйти его следующий фанатский ужастик — «Паук» (THE SPIDER) про Человека-паука. Альтернативную версию знаменитого супергероя Marvel на этот раз воплотил Чендлер Риггз. Актёра, прославившегося благодаря роли Карла Граймса в сериале «Ходячие мертвецы», можно увидеть в роли Питера Паркера в трейлере хоррора. В нём Паркер обнаруживает у себя новые способности после укуса паука.

Несколько лет назад Риггз подтвердил, что проходил прослушивание на главную роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Но в той и следующих картинах Паркера сыграл Том Холланд.