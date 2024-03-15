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Шведский сериал «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен обзавёлся трейлером

После фильма и аниме-сериала по книге шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» (или «Ронья, дочь разбойника») выпустят игровой сериал. Снятый в Швеции, он будет состоять из 12 эпизодов и выйдет на Netflix в двух частях в этом году. Первая половина серий появится на стриминговом сервисе 28 марта, вторая — когда-то позднее. YouTube-канал Netflix опубликовал трейлер шоу.

Рони — единственная дочь предводителя разбойников Маттиса. Смелая и добрая девочка живёт в глухом лесу, в расколотом молнией замке вместе с шайкой отца. Большую часть времени она шарится по замку и его окрестностям и неплохо, как ей кажется, проводит время. Но всё меняется, когда в другом крыле замка поселяется банда заклятого врага её отца – атамана Борки, у которого есть сын Бирк. Дети знакомятся и против воли родителей начинают водить дружбу.

 
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