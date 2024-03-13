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СЕРИАЛЫ
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Люди, монстры, экшен в тизере корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»

Источник: Netflix

У хоррор-манги «Паразит» будет новая экранизация. По её мотивам выйдет корейский сериал «Паразит: Серый» (Parasyte: The Grey), который расскажет зрителям свою, новую историю. Премьера шоу на Netflix намечена на 5 апреля, о чём напоминает его трейлер. Сериал снял режиссёр Ён Сан-хо («Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Зов ада»).

Манга «Паразит» Хитощи Ивааки выходила в в 1988–1995 годах. Она рассказывала, как на Земле появились существа, которые заменяли людей, проникая в их головы и захватывая контроль над телом. Получив себе человеческое тело, они нападали на обычных людей. Главным героем манги был парень, чью руку заменило одно из существ.

В Японии по манге сняли два фильма и аниме-сериал.

 
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