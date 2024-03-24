Телеовощи. Выпуск 541: Темпоральный Чапаев

Далее на КГ

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Народное достояние вступает в бой: анонсировали комикс «Пух против Бэмби»

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Acypa вернётся не только в продолжении своего аниме, но и в кроссовере с Баки

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Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 марта

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Продолжение сериала «Звёздное дитя» — ещё одно аниме летнего сезона

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Человеку-пауку придётся остановить перерождение Зловещей шестёрки

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«Чёрный дворецкий» — очередной ролик четвёртого сезона аниме-сериала про юного лорда и его демонического слугу

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«Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» — трейлер третьего сезона исекая

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В июле начнётся показ аниме «Эльф не может похудеть» — экранизации манги про эльфийку, подсевшую на фастфуд

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«Беглый самурай» — свежий тизер одного из грядущих сериалов от студии CloverWorks

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«Выдающиеся звери» — тизер финального сезона аниме по законченной манге Пару Итагаки