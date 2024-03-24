Телеовощи. Выпуск 541: Темпоральный Чапаев

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:16 —
|Тизер детективного триллера «Тень Чикатилло»
|10:12 —
|Четвёртый сезон «Сквозь снег» подобрал канал AMC
|14:33 —
|«Медведь» по-тихому продлён на четвёртый сезон
|20:16 —
|Отрывок из Fallout с Уолтоном Гоггинсом
|23:45 —
|Первый трейлер «Звёздных войн: Аколита»
|44:30 —
|Трейлер второго сезона «Дома Дракона»
|49:02 —
|«Задача трёх тел» (3 Body Problem) — 1x01
|01:01:40 —
|«Непобедимый» — 2x05
|01:09:34 —
|«Люди Икс ’97» (X-Men '97) — 1x01—02
|01:34:52 —
|«20/22» — 1x01
|01:56:59 —
|«Сёгун» — 1x05
|02:16:00 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1x04
|02:23:47 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x05
|02:30:34 —
|«Профессия — следователь» — 1x02
|02:42:41 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x06
|02:47:50 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x08
|03:00:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x20
|03:10:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x04
|03:20:57 —
|«Задача трёх тел» — 1x29
|03:39:05 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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