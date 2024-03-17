Телеовощи. Выпуск 540: Серийный душнила

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:40 —
|Создатель «Людей Икс '97» уволен перед премьерой сезона
|07:34 —
|«Задача трёх тел» получила первые оценки на Rotten Tomatoes
|14:49 —
|Disney хоронит неанонсированные проекты
|17:54 —
|Трейлер южнокорейского сериала «Паразит: Серый»
|20:48 —
|«Внутри убийцы» — 1x01—02
|37:53 —
|«Джентльмены» — 1x01—08
|01:00:06 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x01—04
|01:08:00 —
|«Сёгун» — 1x04
|01:43:06 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1x03
|02:01:31 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x05
|02:09:36 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x07
|02:27:28 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x03
|02:34:58 —
|«Задача трёх тел» — 1x27—28
|02:54:47 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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