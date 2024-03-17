Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 марта

Команда «Людей Икс '97» на свежем постере мультсериала Marvel. И график выхода серий заодно

Тизер «Людей Икс '97» давит на ностальгию. Всё как в старые добрые времена.

Эйса Гонсалес и остальные решают «Задачу трёх тел» на постерах сериала. Каждому персонажу — отдельный эффект.

Гуль Уолтон Гоггинс охотится на Майкла Эмерсона в первом отрывке Fallout. Чем дело закончилось, узнаем в апреле.

Люди, монстры, экшен в тизере корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит». Премьера в апреле на Netflix.

Шведский сериал «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен обзавёлся трейлером. Его первая часть выйдет на Netflix в конце марта.

Триллер «Сквозь снег» подобрал канал AMC. Покажет почти загубленный четвёртый сезон сериала.

«Тень Чикатило» донимает следователей в тизере спин-оффа. Маньячный франчайз Сарика Андреасяна скоро вернётся на экраны.

Продюсер и сценарист «Человека-паука» из 90-х рассмотрит возможность продолжить мультсериал. Питер и Мадам Паутина всё-таки найдут Мэри Джейн?