Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 марта

Команда «Людей Икс '97» на свежем постере мультсериала Marvel. И график выхода серий заодно
Тизер «Людей Икс '97» давит на ностальгию. Всё как в старые добрые времена.
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