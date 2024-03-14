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Эйса Гонсалес и остальные решают «Задачу трёх тел» на постерах сериала

Получившая совсем недавно свои первые оценки от критиков многосерийная научная фантастика «Задача трёх тел» планомерно готовится к своей премьере на стриминговом сервисе Netflix. Выход первого сезона уже не за горами — его релиз состоится на следующей неделе, 21 марта.

Ну а пока вот вам целая пачка персонажных постеров масштабной экранизации книжной трилогии Лю Цысиня. В проекте шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса среди прочих задействованы Эйca Гoнcaлec, Джoвaн Aдeпo, Бeнeдикт Boнг, Джoн Бpэдли, Цaй Чинь, Джecc Xoнг, Лиaм Kaннингэм, Mapлo Keлли, Aлeкc Шapп, Cи Шимyкa и Caaмep Уcмaни.

Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел» Постеры сериала «Задача трёх тел»
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ГалереяЗадача трёх тел
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Источник фотографий: Depositphotos

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