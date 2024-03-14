Получившая совсем недавно свои первые оценки от критиков многосерийная научная фантастика «Задача трёх тел» планомерно готовится к своей премьере на стриминговом сервисе Netflix. Выход первого сезона уже не за горами — его релиз состоится на следующей неделе, 21 марта.

Ну а пока вот вам целая пачка персонажных постеров масштабной экранизации книжной трилогии Лю Цысиня. В проекте шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса среди прочих задействованы Эйca Гoнcaлec, Джoвaн Aдeпo, Бeнeдикт Boнг, Джoн Бpэдли, Цaй Чинь, Джecc Xoнг, Лиaм Kaннингэм, Mapлo Keлли, Aлeкc Шapп, Cи Шимyкa и Caaмep Уcмaни.