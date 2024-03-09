«Задача трёх тел» от шоураннеров «Игры престолов» получила первые оценки на Rotten Tomatoes

Кажется, шоураннеры «Игры престолов» могут смело выглядывать из своей пещеры и выбираться на свет без риска испытать мощнейший вьетнамский флешбэк. За без малого две недели до премьеры в сети появились первые развёрнутые отзывы на масштабную научно-фантастическую драму «Задача трёх тел». Их пока не так уж и много, но о первых впечатлениях посмотревших уже можно судить.

Сейчас на популярном агрегаторе рецензий у экранизации книжнoгo циклa Лю Цыcиня «Пaмять o пpoшлoм Зeмли» значится 75% одобрения на основе 20 рецензий. Неплохое начало для авторов одного из худших финалов в истории сериалов.

Другое дело, что даже хвалебные рецензии восторгами не пестрят. Критики скорее сходятся во мнениях, мол, у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса скорее получилось, чем нет. Персонажей порой уличают в картонности, повествование — в раздражающей неспешности, а первый сезон характеризуют скорее как заявку на успех, но до непосредственной успешности проект пока не дотягивает.

Вышедший позавчера финальный трейлер напирал на эпичность повествования, которая, по словам рецензентов, в первом сезоне местами присутствует, но благоговения пока не вызывает.