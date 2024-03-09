 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Мортал Комбат 2» показывает Преисподнюю и основных бойцов (фото) Peжиccёp «Дэдпyлa» Tим Mиллep cнимeт кocмичecкyю oпepy пo мapвeлoвcким кoмикcaм Alien Legion Пoлёт Xoyмлeндepa, pyгaнь Coлдaтикa и гpoмaдный члeн в пoдбopкe нeyдaчныx дyблeй «Пoкoлeния „Bи“» (видeo) «Пингвин», «Дом Дракона» и приквел хоррора «Оно» в сборном трейлере Max на 2024 год Эпилогу к Persona 3 Reload быть
• • •
 
СЕРИАЛЫ
97

Юлия Снигирь изображает Марфу Петровну в современной версии «Преступления и наказания» (фото)

Пока свежая — многосерийная — интерпретация «Преступления и наказания» готовится к своему релизу, «Кинопоиск» выпустил подборку кадров, посвящённых одной из героинь классического сюжета, развивающегося в современных реалиях.

Богачку Марфу Петровну Свидригайлову в переосмыслении романа Фёдора Достоевского под режиссурой Bлaдимиpа Mиpзoeва («Toпи») играет Юлия Снигирь.

Кадры из сериала «Преступление и наказание» Кадры из сериала «Преступление и наказание» Кадры из сериала «Преступление и наказание» Кадры из сериала «Преступление и наказание» Кадры из сериала «Преступление и наказание»

В прошлом декабре с аудиторией уже делились подборкой кадров из проекта. И помимо Снигирь там засветился главный герой в исполнении Ивана Янковского, а также персонажи Тихона Жизневского, Любови Аксёновой, Виктории Толстогановой и Ёлы Санько.

Теги
ГалереяПреступление и наказание
Комментарии

Ещё на эту тему

15Юлия Снигирь, Иван Янковский и другие на свежих кадрах «Преступления и наказания» 6Ивaн Янкoвcкий и Юлия Cнигиpь cнялиcь в «Пpecтyплeнии и нaкaзaнии» (кaдpы)

Тоже интересно

18Шоураннеры «Игры престолов» жалеют только об одном 5Ева Грин злодействует в новом трейлере «Трёх мушкетёров: Миледи» 24Обычный строитель Марк Уолберг и супершпионка Холли Берри на первом кадре экшена 2Сценарист комиксов о Призрачном гонщике рассказал, зачем он сделал его суперзлодеем 17«Джентльмены» Гая Ричи показали свой убойный трейлер

Далее на КГ

0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 516: Увольняют все!
 6
Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне и «Винни-пух» стали победителями «Золотой малины»
 3
Режиссёрский бойкот экшена «Дом у дороги» прошёл удачно: Даг Лайман был замечен среди зрителей
 0
DC анонсировало комикс про колдунью Затанну в рамках импринта Black Label
 0
«Небесно-голубое строение» — тизер аниме-сериала на тему гольфа от студии, экранизировавшей игру Arknights
 1
«Bыcoкocкopocтнaя этyaль» — второй трейлер aнимe пpo дeвyшкy, кoтopaя xoтeлa быть бaлepинoй, a cтaлa гoнщицeй
 0
КГ играет: Eternal Evil, часть 2
 0
DC заново перескажет всем известную историю происхождения Бэтмена
 0
Последний 35-й выпуск серии X-Men станет 700-ым
 5
Warner Bros. закрывает анимационную студию Rooster Teeth
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Рецензия и отзывы на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
 
Кино Мейс Винду спустя 25 лет: Сэм Л. Джексон опять взялся за пурпурную шашку (фото)
 
Кино Знойная Даниэла Мелшиор, задумчивый Джейк Джилленхол и агрессивный Конор Макгрегор на постерах «Дома у дороги»
 
Лучший кей-поп 2023 года — голосование
 
Игры Ужасы, разнообразие и почти никаких лошадок — анонсирован мета-хоррор Pony Island 2: Panda Circus
 
«Беспринципные» гуляют по-взрослому в трейлере четвёртого сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 516: Увольняют все!
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 610: «Бедные-несчастные», космонавт Адам Сэндлер, первый взгляд на «Ворона», «Зона интересов»
 
2ЕВА
 
 
9Телеовощи – 538: Мистер Ван Мяу
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 
0Ноль кадров в секунду – 515: Эпоха Эпохи
 
 
1ЕВА – 570: Бобровые шары
 
9Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru