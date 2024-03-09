Юлия Снигирь изображает Марфу Петровну в современной версии «Преступления и наказания» (фото)

Пока свежая — многосерийная — интерпретация «Преступления и наказания» готовится к своему релизу, «Кинопоиск» выпустил подборку кадров, посвящённых одной из героинь классического сюжета, развивающегося в современных реалиях.

Богачку Марфу Петровну Свидригайлову в переосмыслении романа Фёдора Достоевского под режиссурой Bлaдимиpа Mиpзoeва («Toпи») играет Юлия Снигирь.

В прошлом декабре с аудиторией уже делились подборкой кадров из проекта. И помимо Снигирь там засветился главный герой в исполнении Ивана Янковского, а также персонажи Тихона Жизневского, Любови Аксёновой, Виктории Толстогановой и Ёлы Санько.