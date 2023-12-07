Юлия Снигирь, Иван Янковский и другие на свежих кадрах «Преступления и наказания»

Анонсированная в сентябре драма «Преступление и наказание» обзавелась свежими невесёлыми кадрами. Новое прочтение-переосмысление литературной классики за авторством Фёдора Достоевского переносит действие в нашу современность. Грозу старух-процентщиц играет Иван Янковский.
Режиссирует проект Bлaдимиp Mиpзoeв («Toпи»). Премьеру обещают в следующем году.
В многосерийной адаптации также снимаются Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Любовь Аксёнова, Виктория Толстоганова, Владислав Абашин, Борис Хвошнянский, Ёла Санько и другие.
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