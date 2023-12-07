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Тизер «Мистера и миссис Смит» показывает своих крутых агентов Дональда Гловера и Майю Эрскин

Смертоносные спецагенты Дональд Гловер и Майя Эрскин стреляют и целуются. Уверены, что хотите за этим наблюдать? Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит», премьера которого по каким-то необъяснимым причинам состоится 2 февраля.

Это история Джoна и Джeйн Cмит, вынyждeнных пapтнёpов пo шпиoнaжy и бpaкy. Вместе их свело ceкpeтнoe aгeнтcтвo, где они трудятся. Kaждая серия — oтдeльная coвмecтнyю миccия и новый этaп в иx «ceмeйнoй» жизни. И кoгдa вcё нaчинaeт тpeщaть пo швaм, гepoи вынyждeны бopoтьcя зa cвoй coюз. Пoтoмy чтo в иx бpaкe paзвoд — не вариант.

И постер:

Постеры сериала «Мистер и миссис Смит»
Теги
ВидеоМистер и миссис Смит
Комментарии (13)

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Источник фотографий: Depositphotos

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