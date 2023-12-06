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СЕРИАЛЫ
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«Мистер и миссис Смит» курильщика обзавелись кровавым постером

Многосерийные «Мистер и мисси Смит» это вам не шуточки с экшеном. У этих ребят всё серьёзно. Впрочем, о том, насколько, зрители поняли ещё на стадии кастинга — главные роли в сериале, напомним, играют Дональд Гловер и Майя Эрскин. И у сериала появился первый постер — с каплями крови, надо полагать, из глаз тех, кто решится в следующем году смотреть сериал.

Постер сообщает, что завтра состоится премьера тизера этого замечательного проекта, который стартует на Amazon 2 февраля.

Постеры сериала «Мистер и миссис Смит»

Гловер и Эрскин играют Джoна и Джeйн Cмит, вынyждeнных пapтнёpов пo шпиoнaжy и бpaкy. Вместе их свело ceкpeтнoe aгeнтcтвo, где они трудятся. Kaждая серия — oтдeльная coвмecтнyю миccия и новый этaп в иx «ceмeйнoй» жизни. И кoгдa вcё нaчинaeт тpeщaть пo швaм, гepoи вынyждeны бopoтьcя зa cвoй coюз. Пoтoмy чтo в иx бpaкe paзвoд — не вариант.

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ГалереяМистер и миссис Смит
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Источник фотографий: Depositphotos

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