«Букины» разживутся вторым сезоном и фильмом

У ценителей отечественного сериального контента сразу два повода для радости — к ним не только возвращаются «Букины», они ещё и возвращаются надолго. Многосерийное продолжение семейной комедии «Счастливы вместе» совершенно точно не собирается ограничиваться форматом мини-сериала, о чём сообщил сценарист и режиссёр новых эпизодов Андрей Никифоров.

Оказывается, у продюсируемых братьями Андреасян «Букиных» будет второй сезон, а также полнометражный фильм с отдельной сюжетной линией, не привязанной к сериалу.

Патриарх экранного семейства Гена Букин (Bиктop Лoгинoв), его супруга Даша (Haтaлья Бoчкapёвa), а также их сын Рома (Aлeкcaндp Якин) и дочь Света (Дapья Caгaлoвa) возвращаются на малые экраны уже 18 декабря, чтобы как следует подготовить зрителей к новогодним праздникам.