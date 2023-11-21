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СЕРИАЛЫ
212

«Не родись красивой» получит продолжение

Источник: «СТС»

Зачем останавливаться на «Папиных дочках» и «Букиных», когда можно не останавливаться? Очевидно, как-то так рассудили в продюсерском офисе канала СТС и объявили о Возвращении года! К зрителям вернётся, можно сказать, народный хит — многосерийная романтическая комедия «Не родись красивой» о современной Золушке Кате Пушкарёвой.

Никаких деталей этого эпохального камбэка пока не сообщают, но предполагается, что в продолжении вернётся Нелли Уварова и её героиня. И это, если верить первому промо-изображению, произведёт самую настоящую революцию в отдельно взятых зрительских умах.

На чём строится сюжет продолжения и что это самое продолжение творчески курирует, пока тоже не сообщают. Как не разглашают и актёрский состав новых эпизодов. Но о возвращении как минимум части каста из оригинала можно говорить наверняка.

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Источник фотографий: Depositphotos

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