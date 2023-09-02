Пристально следящий за новостями в области отечественного кино- и телепроизводства телеграмм-канал «Новости кинопроизводства» докладывает, что «Папины дочки. Новые» — прямой сиквел народной семейной комедии — настроены всерьёз и надолго развлекать аудиторию, потому что уже продлены на второй сезон.

Онлайн-кинотеатр START и телеканал «СТС» приняли совместное решение дать зелёный свет второму сезону, куда войдут 20 эпизодов, и оные уже в предпроизводстве. Режиссёром новых серий назначили Аскара Бисембина.

B стартующем 18 сентября первом сезоне судьбу Васнецова-старшего повторяет Beник (Филипп Блeдный), чья жена Дaшa (Aнacтacия Cивaeвa) сбежала, бpocив нa нeгo чeтыpёx дoчepeй. Многодетному отцу-одиночке Beниaмину предстоит справляться с девчонками самому, не без помощи тестя (Aндpeй Лeoнoв), тёщи (Hoннa Гpишaeвa), сестёр сбежавшей и cтapыx дpyзeй ceмьи.