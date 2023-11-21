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СЕРИАЛЫ
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Netflix продлил «Чёрное зеркало» на седьмой сезон

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил фантастическую антологию «Чёрное зеркало» на седьмой сезон. Возвращение сериала на малые экраны летом этого года после четырёхлетнего перерыва оказалось весьма убедительным — согласно данным стриминга, шестой сезон уверенно вошёл в десятку лучших сериалов в 92 странах мира, проведя суммарно 4 недели в топ-10.

Пока что совершенно не ясно, кого из актёров пригласят принять участие в новом сезоне. Шестой в этом плане неплохо задрал планку — в нём снялись Сальма Хайек, Майкл Сера, Химеш Патель, Бен Барнс, Энни Мерфи, Джон Ханна, Моника Долан, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Рори Калкин, Зази Битц и многие другие. Перекрыть такое по уровню звёздности будет непросто. Неясно также, сколько эпизодов войдёт в седьмой сезон. Зато уже точно известно, что Аннабель Джонс, Джессика Роудс и создатель сериала Чарли Брукер останутся на постах продюсеров — так что резкого изменения курса в сторону более вменяемых ранних сюжетов ждать не стоит.

«Чёрное зеркало» изначально выходит на британском телеканале Channel 4, но в 2015 году, после двух сезонов и спецвыпуска, Netflix выкупил права, методично закапывая некогда хорошее начинание. Антология задумывалась, как сатира на современное общество и влияние информационных технологий на человеческие взаимоотношения, но теперь не гнушается ретроэстетикой и заигрываниями с откровенной мистикой.

Теги
Чёрное зеркалоNetflixСальма ХайекАарон ПолДжош Хартнетт
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