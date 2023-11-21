Netflix продлил «Чёрное зеркало» на седьмой сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил фантастическую антологию «Чёрное зеркало» на седьмой сезон. Возвращение сериала на малые экраны летом этого года после четырёхлетнего перерыва оказалось весьма убедительным — согласно данным стриминга, шестой сезон уверенно вошёл в десятку лучших сериалов в 92 странах мира, проведя суммарно 4 недели в топ-10.

Пока что совершенно не ясно, кого из актёров пригласят принять участие в новом сезоне. Шестой в этом плане неплохо задрал планку — в нём снялись Сальма Хайек, Майкл Сера, Химеш Патель, Бен Барнс, Энни Мерфи, Джон Ханна, Моника Долан, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Рори Калкин, Зази Битц и многие другие. Перекрыть такое по уровню звёздности будет непросто. Неясно также, сколько эпизодов войдёт в седьмой сезон. Зато уже точно известно, что Аннабель Джонс, Джессика Роудс и создатель сериала Чарли Брукер останутся на постах продюсеров — так что резкого изменения курса в сторону более вменяемых ранних сюжетов ждать не стоит.

«Чёрное зеркало» изначально выходит на британском телеканале Channel 4, но в 2015 году, после двух сезонов и спецвыпуска, Netflix выкупил права, методично закапывая некогда хорошее начинание. Антология задумывалась, как сатира на современное общество и влияние информационных технологий на человеческие взаимоотношения, но теперь не гнушается ретроэстетикой и заигрываниями с откровенной мистикой.