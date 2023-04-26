«Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона

Netflix неожиданно порадовал всех фанатов «Чёрного зеркала», без предупреждения выкатив тизер-трейлер шестого сезона. Актёрский состав внушает и включает Аарона Пола, Зази Битц, Сальму Хайек, Джоша Хартнетта, Бена Барнса, Майкла Серу, Энни Мёрфи, Рори Калкина, Кейт Мару и других.

Создатель сериала Чарли Брукер обещает в шестом сезоне удивить зрителей чем-то совершенно новым. Это будет по-прежнему «Чёрное зеркало», но с более сумасшедшими моментами и неожиданными поворотами, чем раньше.

Премьера ожидается в июне этого года.