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«Ты станешь счастливее, если будешь следовать моим советам» — трейлер сериала «Соцсети»

Вышел финальный трейлер сериала «Соцсети» об одиночестве современного человека в цифровом мире. Совсем скоро киностудия томская CAST production представит шесть эпизодов в духе «Чёрного зеркала» и спецвыпуск о создании проекта.

Сериал-альманах рассуждает о потенциальном влиянии новых технологий на отношения между людьми. Пытаясь быть ближе к друг другу, мы лишь сильнее отдалиться и стали рабами социальных сетей.

В проекте снялись Кирилл Кяро, Любовь Аксёнова, Сергей Походаев, Алексей Гоман, Владимир Селиванов, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Антон Кузнецов и Евгений Шварц.

Премьера сериала «Соцсети» — 7 января.

Теги
ВидеоСоцсети
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