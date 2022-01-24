«Моя задача — контролировать уровень твоего счастья». Вышел тизер веб-сериала «Соцсети» о влиянии технологий на отношения между людьми

В сети появился тизер сибирского веб-сериала «Соцсети» с Любовью Аксёновой («Бывшие») и Кириллом Кяро («Эпидемия») о том, как развитие технологий приводит к одиночеству.

Томская версия «Чёрного зеркала» — небольшой инди-проект, работа над которым проходила совместно с командой CAST. Сериал снят начинающими кинематографистами из разных городов России. Хронометраж серий варьируется от 15 до 25 минут. В проекте занято много неизвестных актёров из регионов, а все известные актёры сыграли главные роли бесплатно.

Сейчас «Соцсети» находится на стадии монтажа и ищет дополнительные возможности для завершения работы с помощью краудфандинга. На сайте «Планета.ру» из 500 тыс. пока собрано чуть больше 50 тыс., и у поклонников русского кино и сериалов есть ещё 35 дней, чтобы внести свой вклад в развитие независимых проектов и, возможно, даже стать частью команды сериала.