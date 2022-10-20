Игровой сериал «Сайлент Хилл: Вознесение» позволит зрителям влиять на ход событий

На презентации Konami, посвящённой франчайзу Silent Hill, анонсировали несколько игр и рассказали о грядущем триквеле за авторством Кристофа Гана, режиссёра первой экранизации. За бортом остались разве что сувенирная продукция и проект «Сайлент Хилл: Вознесение» (Silent Hill: Ascension). О первом и сказать-то особо нечего, а вот про второе есть подробности.

Ascension — это игровой интерактивный сериал. Авторы грозятся навсегда изменить канон Silent Hill. Миллионы зрителей по всему миру смогут смотреть новые эпизоды, оказывая влияние на развитие сюжета. В отличие от спецэпизода «Чёрного зеркала», известного как «Брандашмыг», в Сайлент Хилле нельзя будет переиграть сцену — каждое принятое решение раз и навсегда формирует историю.

Над созданием проекта трудятся студии Genvid, Bad Robot Games, Behavior Interactive и DJ2 Entertainment. Создатели обещают сохранить атмосферу франчайза и запилить уникальных существ, основанных на личных переживаниях персонажей. От себя они добавят гнетущее и угрюмое измерение — надо полагать, под ним подразумевается альтернативная сторона туманного городка.

Запуск Silent Hill: Ascension на стриминге запланирован на 2023 год. А пока что наслаждаемся первым трейлером.