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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Джон Гилрой рассказал о формировании образа Андора для приквела «Изгоя-один»

Источник: Disney+

В «Изгое-один» персонажа Кассиана Андора как такового практически не существует. Там просто есть человек, помогающий главной героине спасти мир, без особых отличительных черт. В сериале на Disney+ пришлось строить его характер с нуля. Рассказывая, как создавался «Андор», монтажёр Джон Гилрой опирается на события первых трёх эпизодов проекта.

Кассиан потерян, у всех в чёрном списке — он способный, но не может найти своё место в жизни, и это делает его податливым. Характер персонажа выстраивается в первых трёх сериях на флешбэках, где показано его детство, и на том, как мы проводим параллель в эпизодах его побега на космическом корабле в детстве с Маарвой и с Лютеном сейчас. Получилось очень эффектно.

 
Джон Гилрой

По сюжету в одном их флешбэков показали, как в детстве Маарва увозит Кассиана от проблем так же, как потом это делает Лютен, помогая Андору избежать преследования. Создатели хотели показать, что персонаж находится на инфантильном этапе, когда без ответственного взрослого рядом не обойтись.

Джон Гилрой гордится тем, как получилось выстроить путь Андора от вора, перебивающегося случайными заработками, до революционера, готового ради Восстания на всё.

Каждый блок совершенно уникален. Один из моментов, которым я горжусь, в том, как к финалу сезона получается цельная, законченная история. Получилась убедительная связная арка.

В «Андоре» запланированы два сезона, которые охватывают пять лет до начала событий «Изгоя-один», в котором Джин Эрсо (Фелисити Джонс) и Кассиан Андор (Диего Луна) украли чертежи Звезды Смерти, дав начало «Новой надежде».

Теги
Андор
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