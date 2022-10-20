«Называют его папочкой» — продюсер «Дома Дракона» не понимает фанатской любви к Деймону Таргариену

Вроде бы ни для кого никогда не было секретом, что фанатки любят плохих парней, но продюсер «Дома Дракона» Сара Хесс, конечно же, делает вид, мол, она невероятно обескуражена, что «порочный принц» стал популярен.

Он стал интернет-любимчиком, и это сбивает с толку. Конечно, Мэтт замечателен и невероятно харизматичен в этой роли, но сам по себе Деймон… Я бы не хотела себе такого парня! Немного странно, что они называют его папочкой. Сразу думаешь: «Вы это серьёзно?» Он что, был для кого-то хорошим отцом, партнёром или братом? Ну тогда вы меня подловили. В конце концов, он же не Пол Радд. Сара Хесс

В сети набрал популярность тег #DaddyDaemon. К тому же, недавно HBO показали вырезанную сцену, где исполнитель роли Деймона Мэтт Смит обнимает своих экранных детей. Ну просто чтобы никто не возмущался — в эпизоде персонаж показался зрителям слишком холодным и отстранённым.