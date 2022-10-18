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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Дома дракона» раскрыл истинную причину кастинга чёрных Веларионов

Источник: HBO

Мы уже привыкли к тому, что роли хорошо знакомых нам по книгам белых персонажей в сериалах всё чаще отдают представителям различных меньшинств. Разумеется, обосновывая это необходимостью «инклюзивного» кастинга и прочими модными словами. А вот шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал вольно или невольно раскрыл практическую пользу от подобных мероприятий, слегка обесценив их идейную составляющую.

Тот факт, что Веларионы, семья Морского Змея выглядят иначе, не как Таргариены, сильно помогает отличать персонажей и запоминать, кто из какого дома. И, возможно, это сделало ещё более отчётливым сомнительное отцовство детей Рейниры. Визуальных преимуществ очень много. Благодаря тому, что мы взяли на роль Стива Туссена, вся его семья была представлена столь же разнообразным актёрским составом. Думаю, это отличный способ популяризации сериала среди лиц, которых нечасто можно увидеть в фэнтези-проектах столь высокого уровня.

Сомнительный кастинг лорда Велариона в спин-оффе «Игры престолов» в своё время вызвал бурные обсуждения в сети и столь же бурные, но невразумительные оправдания самого Стива Туссена. Cейчас же белокурыми стариками с дредами уже никого не удивишь.

Теги
Дом ДраконаИгра престолов
Комментарии (2)

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