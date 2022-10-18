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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги

Источник: Disney+

Осторожно, новость содержит спойлеры к финалу «Женщины-Халка»!

Только режиссёр «Женщины-Халка» успела рассказать, что финальная серия проекта — во многом дело рук главы Marvel Studios Кевина Файги, как шоураннер Джессика Гао спешит добавить, что внезапный ввод в киновселенную сына Халка Скаара тоже было его идеей.

Когда мы только начали обсуждать финал сезона, то думали: «Забавно было бы в самый последний момент ввести в сюжет значимое камео. Вот это было бы реально круто». Но потом поняли, что во многом это зависит не от нас, а от того, кто согласится участвовать в проекте и будет доступен для работы на момент съёмок. На этапе написания сценария наверняка знать этого нельзя, поэтому мы решили, что лучше добавить нового персонажа в финале серии или после титров. А то, что это будет Скаар, решил Кевин, тут все вопросы к нему.

 
Джессика Гао

По комиксам Скаар — сын Халка и Кайеры, в финале сезона его сыграл Уил Деснер («Старгёрл»). Может, его ввели в сериал и бездарно (как уж смогли), но не зря. По слухам, готовится первый сольник с Марком Руффало, и там как раз Скаар и пригодится.

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Женщина-Халк: Адвокат
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Источник фотографий: Depositphotos

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