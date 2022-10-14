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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Женщины-Халка» рассказала, что крутой финал проекта им придумал Кевин Файги

Источник: Disney+

Осторожно, новость содержит спойлеры к финалу «Женщины-Халка»!

Последняя серия «Женщины-Халка» дала такой неожиданный разгон, что в пору было заподозрить, будто всю команду сериала резко подменили. В принципе, так и оказалось. Режиссёр проекта Кэт Койро рассказала, что к финальной серии «в значительной степени приложил руку» Кевин Файги.

Marvel — не столько место для «заметок», сколько место для обсуждений, многие из которых о том, куда движутся франшизы и каково их будущее.

В финале Женщина-Халк (внимание, дальше будут спойлеры), недовольная поворотами сюжета, останавливает повествование, ломает четвёртую стену, отправившись прямиком в меню стриминга Disney+, чтобы «выйти в реальность», найти того, кто всем управляет, и высказать ему все претензии за свой и другие проекты студии — ну и ещё прощупать почву, уточнив, попадёт ли на большой экран. Главным оказывается искусственный интеллект КЕВИН, который тоже в долгу не остаётся, например, предлагая Женщине-Халку принять форму Дженнифер, потому что она «слишком дорогая».

Кэт Койро уточнила, что Кевин Файги не хотел быть слишком похож на персонажа, введённого в сюжет последней серии, но позволил добавить ему некоторые свои узнаваемые черты.

Он хотел убедиться, что между настоящим Кевином Файги и КЕВИНОМ существует граница, но после недолгих переговоров позволил нам надеть на робота бейсбольную кепку, которую носит сам.

 
Кэт Койро

Ранее другой режиссёр проекта Ану Валиа рассказывала о том, сколько творческой свободы студия предоставляет команде сериала.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
Комментарии (1)

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Подкасты
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