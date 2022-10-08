Мэтт Мёрдок и Сорвиголова на свежих постерах «Женщины-Халка»

В свежем — восьмом — эпизоде «Женщины-Халка: Адвоката» под названием Ribbit and Rip It состоялось долгожданное возвращение на малые экраны дьявола из Адской кухни в исполнении Чарли Кокса, идеально зарекомендовавшего себя в роли благодаря совместному сериалу Marvel и Netflix. Нынче Сорвиголова (он же адвокат Мэтт Мёрдок) официально прописался в MCU.

Без «усовершенствований», конечно, не обошлось. Боевой костюм католика-линчевателя обновили — очевидно, для проекта на потоковой платформе Disney+ его прежний костюм выглядел лишком мрачным.