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Мэтт Мёрдок и Сорвиголова на свежих постерах «Женщины-Халка»

В свежем — восьмом — эпизоде «Женщины-Халка: Адвоката» под названием Ribbit and Rip It состоялось долгожданное возвращение на малые экраны дьявола из Адской кухни в исполнении Чарли Кокса, идеально зарекомендовавшего себя в роли благодаря совместному сериалу Marvel и Netflix. Нынче Сорвиголова (он же адвокат Мэтт Мёрдок) официально прописался в MCU.

Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Без «усовершенствований», конечно, не обошлось. Боевой костюм католика-линчевателя обновили — очевидно, для проекта на потоковой платформе Disney+ его прежний костюм выглядел лишком мрачным.

Теги
ГалереяЖенщина-Халк: Адвокат
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