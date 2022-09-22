Сексуальная злодейка Титания явилась на торжество в отрывке из нового эпизода «Женщины-Халка»

Накануне выхода шестого эпизода юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», успевшей анонсировать появление её супергероя-коллеги Мэтта Мёрдока, тоже обитающего в Нью-Йорке и трудящегося на благо своих подзащитных, стриминговый сервис Disney+ опубликовал отрывок из новой серии, где уделил внимание злодейке первого сезона Титании в исполнении Джамилы Джамил.

Местная инфлюенсерша и любительница пощеголять в ярких нарядах объявилась на свадьбе знакомой Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) и клянётся, что ничего такого не задумала. просто её тоже пригласили. И не верит в её заверения только главная героиня. Остальные в восторге от присутствия столь роскошной женщины на торжестве.