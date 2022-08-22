Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта

Премьерная серия «Женщины-Халка» с козырей зашла, ответив на безумно интересовавший Дженнифер Уолтерс вопрос — умер ли Капитан Америка девственником или нет. Прогрессивный шоураннер проекта Джессика Гао думает, это чертовски остроумно и совсем не выглядит, как бабкины радости. Ну да какой сериал, такая и интрига. Мы не осуждаем. Шоураннер говорила, что этот вопрос выжигал героиню изнутри, она пыталась гуглить, а потом просто выпытала ответ у Халка.

Итак, вердикт — не девственник! Стив Роджерс потерял невинность с девушкой в 1943 году во время тура USO. Это совершенно точно — создатели «Женщины-Халка» даже запрашивали подтверждение у главы Marvel Studios Кевина Файги. Хотя, знаете, после шокирующих новостей о том, что в комиксах Кэп — чёртов агент «Гидры», и это канон, можно всего чего угодно ожидать.

Ранее Гао вспоминала, как пробилась в Marvel с четвёртой попытки, а Марк Руффало топил за то, что каждый проект студии единственный и неповторимой, и «Звёздным войнам» до Marvel далеко. Иронично, конечно.