В Marvel с четвёртой попытки — шоураннер «Женщины-Халка» вспоминает свой тернистый путь к успеху

В интервью SlashFilm шоураннер «Женщины-Халка» Джессика Гао рассказала, что попала в Marvel с четвёртой попытки, а одной из её многочисленных идей относительно проекта было запихнуть Дженнифер Уолтерс в сольник «Чёрной вдовы».

Это была работа моей мечты. Marvel отказывали мне трижды, и я подумала: «Четыре — моё счастливое число». Первый проект, который я предложила Marvel, был для фильма «Чёрная вдова». В моём представлении там должна была быть Женщина-Халк, я включила в сюжет так много этой героини, что мне сказали: «Такое ощущение, что ты хочешь снять фильм о Женщине-Халке с Чёрной Вдовой в нём». Очевидно, по этой причине тогда работу я не получила, но верю, что это было не просто так, потому что в конце концов то, чего я действительно хотела — «Женщина-Халк».

Ранее Гао рассуждала, чем Сорвиголова в сериале будет отличаться от персонажа из сериала Netflix, и очень хвалила игру Чарли Кокса.