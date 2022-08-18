За неё не придётся краснеть. «Женщина-Халк» — лучший сериал Marvel по версии критиков

Юридическая комедия «Женщина-Халк: Адвокат» выходит на потоковом сервисе Disney+ уже сегодня, 18 августа, и первые посмотревшие сериал критики в полном восторге. Разумеется.

Среди плюсов называют безудержное веселье и свежий взгляд на супергероев, и все как один отмечают отменную работу Татьяны Маслани в роли сексуальной кузины Халка Дженнифер Уолтерс. Зелёный Дэдпул в юбке крушит четвёртую стену, переживает за девственность Капитана Америки, а ещё она адвокат!

Первые четыре серии невероятны! Татьяна Маслани великолепна в роли Джен Уолтерс, но мне больше всего нравится, насколько Женщина-Халк органична в MCU, в то же время показывая нам что-то совершенно новое. Молли Фриман, ScreenRant

Татьяна Маслани в роли Джен Уолтерс — это абсолютное откровение. Первый эпизод немного затянут, но с каждым выпуском сериал становится всё сильнее. Сцены после титров, пожалуй, самые забавные в истории Marvel. Ясмин Кандил, DiscussingFilm

Достойный последователь «Мисс Марвел», повышающий качество MCU на Disney+. «Женщина-Халк» — самый весёлый контент от Marvel Studios, со свежим взглядом на лор и формулу франчайза благодаря своему метастилю. Роб Кейес, журналист

Крайне весёлый судебный процедурал, где меньше акцента на экшене и больше — на ломке четвёртой стены. Камео и отсылки в изобилии плюс бомбическая Татьяна Маслани. Кроме того, Тим Рот рулит! Эрик Дэвис, Fandango и Rotten Tomatoes

В самом смешном проекте киновселенной Marvel сыграли Марк Руффало, Джамила Джамил, Тим Рот, Бенедикт Вонг, Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио.